Eritemi e scottature solari, ecco come comportarsi

Sole, mare e tintarella. In estate siamo tutti alla ricerca dell’abbronzatura perfetta, ma quali rischi si corrono a causa di un’eccessiva esposizione solare? Eritemi e scottature sono dietro l’angolo, soprattutto se non si protegge la pelle con un’adeguata crema solare. Sicuramente per evitare conseguenze dannose sulla salute, che si possono manifestare anche a distanza di tempo bisogna evitare di esporsi nelle ore più calde ovvero dalle 12 alle 16 ed è necessario usare la crema giusta almeno mezz’ora prima di esporsi al sole. Vediamo come comportarsi in caso di eritema, scottatura o ustione solare.

L’eritema è una forma di allergia cutanea che si manifesta quando la pelle è particolarmente sensibile alla luce del sole. I sintomi? Prurito, dolore, arrossamento improvviso e dolente della pelle, gonfiore, bolle sulle aree del corpo esposte al sole e diversa pigmentazione (colorazione) della pelle esposta al sole.

La scottatura solare è il risultato di un’eccessiva esposizione alla luce solare, in questo caso i sintomi sono: arrossamento della pelle, dolore, gonfiorebolle. nei casi più gravi abbiamo febbre, brividi, debolezza e shock, con pressione sanguigna molto bassa, svenimento e debolezza.

Ecco quali sono i rimedi naturali da adottare in caso di presenza: impacchi di acqua fredda con decotti di calendula e camomilla; gel di aloe vera, olio essenziale di menta e/o di eucalipto soprattutto in caso di ustione; tra i rimedi della nonna le fette di patate nelle zone interessate; impacchi per il viso con yogurt e bagni con bicarbonato e farina di avena. Nelle situazioni più gravi consultare il medico che opterà per farmaci antinfiammatori non steroidei o creme antibiotiche specifiche per le ustioni.