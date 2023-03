“Facciamo luce sull’endometriosi”: la Valle dei Templi si illumina di giallo

La Valle dei Templi di Agrigento continua ad essere un "testimonial" d’eccezione anche per tematiche sanitarie.

Dopo il lilla usato per l'illuminazione per sensibilizzare la collettività sulle tematiche inerenti i disturbi alimentari, sarà adesso l’area del tempio di Giunone a colorarsi di giallo il prossimo 25 marzo per richiamare l’attenzione sull’importanza della diagnosi precoce dell’endometriosi.

Cosa è la malattia? Nell’endometriosi, cellule della mucosa uterina si impiantano in altri organi quali ovaie, tube,

vagina ma anche intestino, vescica, peritoneo. Stimolate dagli ormoni sessuali, anche in tali sedi ogni mese avviene il sanguinamento mestruale, con infiammazione cronica, formazione di tessuto cicatriziale e aderenze. Si stima che questa patologia cronica, spesso sottovalutata e con un ritardo diagnostico anche di 10-12 anni fonte di pesanti risvolti sulla vita emotiva, familiare, sociale e lavorativa di chi ne è affetta, colpisca in Italia tre milioni di donne, circa il 10% delle popolazione femminile in età fertile. Dal 2017 la malattia è stata inserita nei Lea, livelli essenziali di assistenza del Servizio sanitario nazionale.

L'Asp di Agrigento ha indetto anche un open day, mercoledì 29 marzo, dalle ore 9 alle ore 13, presso i reparti di ginecologia e ostetricia degli ospedali di Agrigento e Sciacca durante il quale saranno effettuate gratuitamente visite ed ecografie per la diagnosi precoce della patologia.