Il gin tonic fa dimagrire? Ecco la verità sul cocktail più amato del momento

Quanti gin tonic lovers? Tantissimi. E' diventato - ora più che mai - il drink più amato e consumato di sempre. Anche per l'estate 2023 a farla da padrone è l'amatissimo Gin. Fruttato, secco, rosa o anche ai frutti di bosco: tutti pazzi per il gin tonic. Ma, questo drink tanto amato, fa ingrassare? Un recente studio ha elaborato una importante teoria, ovvero: il gin tonic accelera il metabolismo e dunque potrebbe far dimagrire? Andiamo con ordine.

Gli scienziati hanno dunque osservato quante calorie sono stati in grado di bruciare durante un determinato periodo di tempo. I topi inseriti nel gruppo del gin hanno mostrato un aumento del loro tasso metabolico, nel senso che hanno bruciato una quantità molto più elevata di calorie rispetto al gruppo che ha bevuto acqua.

È qualcosa che gli scienziati chiamano “effetto postbruciato”. Questo effetto fa aumentare il metabolismo mentre il fegato sta degradando l’alcol. Quindi la teoria parla - purtroppo - chiaro: il Gin Tonic non fa affatto dimagrire. Chi ha tentato di rimettersi in forma a suon di drink ha sbagliato tattica.

Secondo il Daily Mail che, per primo, ha lanciato la notizia, gli scienziati avrebbero prodotto dati verificabili col loro esperimento sui topi. Alcuni soggetti dell’esperimento infatti avrebbero avuto un aumento del 17% del tassometabolico, grazie all’effetto post-bruciato in cui il fegato è in grado di degradare l’alcool permettendo al metabolismo di aumentare la sua velocità.

La storia del Gin Tonic

La ricetta è facilissima, ma soprattutto perfetta, e non ha bisogno di alcuna modifica, visto che è dal lontano 1700 che si beve questo drink. Il cocktail è nato in India, al seguito dell’esercito inglese, come medicina per combattere la malaria.

Ogni soldato aveva diritto ad una dose di gin (acquavite) e quindi per rendere meno amaro il chinino, si stemperava con gin, acqua e ghiaccio. Col tempo si perfezionò la ricetta, grazie all’invenzione dell’acqua tonica, che facilita molto la miscelazione del cocktail. Sulle dosi del gin da impiegare non c’è un pensiero unanime: si va dal rapporto 1:1 per chi ha voglia di rilassarsi molto ad un più morigerato 1/3 di gin e 2/3 di acqua tonica. Dipende molto dall’orario e dalla funzione del cocktail. Se sono le 4 del pomeriggio un goccio di gin è permesso per aromatizzare una bibita, ma con l’arrivo della sera si può osare con una dose più corposa.

Ingredienti e dosi del Gin Tonic

Bicchiere

Tumbler alto o balloon se volete una presentazione più coreografica