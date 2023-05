Caldo e lenzuolo sul passeggino: ecco gli errori da non commettere

Quante volte passeggiando ci siamo imbattuti in passeggini totalmente coperti da un lenzuolo? Tutto questo dovrebbe “salvare” da caldo e zanzare i bambini. Tutt’altro, il lenzuolo - seppur leggero - crea svantaggio al bambino.

L’allarme arriva dal pediatra svedese Svante Norgren, che ha mostrato un approfondito studio riguardo la temperatura che si può sviluppare durante la bella stagione in una carrozzina o in un passeggino.

Coprire carrozzina o passeggino con un lenzuolo è pericoloso: ecco perchè Mettere un lenzuolo o, peggio ancora, una copertina che scendono come una tenda dalla capottina di carrozzina o passeggino significa porre un ostacolo alla circolazione dell'aria all'interno della navicella o del passeggino stesso.

Con l’arrivo del primo caldo e le voglie di grandi passeggiate, questo è uno dei principali errori da non commettere mai.

A raccomandarlo, sono anche e soprattutto i pediatri.

Mettendo il lenzuolo non si fa altro che aumentare notevolmente la temperatura all'interno, con il pericolo di provocare un colpo di calore e la morte improvvisa in culla.

Oltretutto coprendo totalmente il passeggino si perde il controllo del bambino, non avendo una visione completa.

Il lenzuolo non è protettivo. Il caldo si evita cercando di non esporre il bambino nelle ore calde della giornata. Coprendo il passeggino con un lenzuolo si ottiene una sorta di effetto forno che non aiuta il piccolo.

I ricercatori svedesi hanno posto una carrozzina all’esterno, notando che, tra le 11 e le 13, la temperatura era di circa 22 gradi. In un secondo momento, sempre sulla stessa carrozzina, è stato posto un lenzuolo, che ha alzato i gradi a ben 34.

Uno sbalzo di temperatura davvero eccessivo che ha portato il pediatra Norgren a rivedere l’ultilizzo del lenzuolo da parte delle mamme, consigliando di preferire un comodo parasole, che crea meno rischi al bambino.

Inoltre, va sempre ricordato che un bambino non dovrebbe mai uscire nelle ore più calde, che vanno dalle 11 alle 17. In questo lasso di tempo è preferibile restare a casa, o al massimo all’ombra, per non incappare poi in problemi di insolazione.