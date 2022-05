Il commissario dell’Asp Zappia a Sciacca per donare il sangue, la Onlus Fasted: “Un gesto che non passa inosservato”

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Non è certo passato inosservato l’invito a donare il sangue diramato nelle scorse ore dal commissario straordinario dell’ASP di Agrigento, Mario Zappia. Da più parti è giunto l’apprezzamento per il gesto di sensibilizzazione compiuto dal manager, recatosi in prima persona a Sciacca presso un punto prelievi per donare una sacca. Fra gli attestati di stima anche quello espresso dall’Onlus Fasted di Sciacca, da tempo impegnata a sostegno dei pazienti talassemici, attraverso le parole della rappresentante legale Maria Contissa: “Dalla pagina facebook istituzionale dell'Asp di Agrigento apprendiamo con gioia del gesto di grande umanità che il commissario straordinario ha voluto compiere donando il sangue presso il P.O. di Sciacca. Da parte del commissario straordinario, dott. Mario Zappia, si denota un marcato senso del dovere e vicinanza verso una tematica che ci tocca molto da vicino. Donare sangue e sensibilizzare la popolazione a farlo significa per noi pazienti affetti da talassemia un invito a donare vita, la nostra.

Bisogna far comprende che il diritto a ricevere le cure parte dal dovere che ognuno di noi ha nel fare la propria parte in questo percorso tortuoso che si chiama vita.

Siamo orgogliosi del commissario straordinario che dirige l'Asp di Agrigento e, nei prossimi giorni, siamo certi di essere orgogliosi anche di tutti i nostri conterranei, soprattutto i più giovani che, di questi tempi, alla vita sana del buon donatore di sangue preferiscono condurre una vita spensierata ed a volte pericolosa per l'incolumità propria e degli altri.

Ricordiamo che donare è facile e lo si può fare presso tutti gli ospedali della provincia...basta volerlo”.