Caldo insopportabile in casa? Cosa fare per tollerarlo senza aria condizionata

Ondate di calore sempre più bollenti e afa continua sono da mesi una costante di questa rovente estate 2022 con conseguenze sempre più rilevanti sulla nostra salute. Dai colpi di calore che si possono manifestare con sintomi specifici quali: sensazione di svenimento, mal di testa, disorientamento, aumento della temperatura corporea, sudorazione assente, agitazione e allucinazioni, alla spossatezza e passando attraverso continui bagni di sudore che ognuno di noi fa per compiere la qualsiasi attività domestica e non solo, gli effetti del caldo influenzano la nostra vita quotidiana. I rimedi? Evitare di uscire nelle ore calde, non fare attività fisica e soprattutto rendere l’ambiente in cui viviamo refrigerato. Ma come fare in assenza di condizionatori? Ecco i nostri preziosi consigli per mantenere la casa fresca pur non avendo il condizionatore.

Intanto è bene chiudere tende e infissi. Entrambe le soluzioni sono utili per isolare il caldo esterno. Inoltre usare il ventilatore è una soluzione, da non tralasciare la possibilità di usare quello con ghiaccio, un' ottima alternativa per refrigerarsi. L’aria infatti prima di uscire all’esterno passa attraverso un imbuto dentro il quale ci sono i panetti portaghiaccio che prima dell’uso vanno posti in freezer.

Da non sottovalutare i benefici delle piante. La presenza delle piante,come dimostrato, diminuisce le temperature in un’abitazione. Ci sono quelle da porre nelle pareti esterne come edere e rampicanti e per l’interno si consigliano piante con foglie larghe e chiome folte, tra queste il Ficus benjamin. Tra i suggerimenti da seguire anche quello di scollegare televisori e pc se inutilizzati in quanto sono portatori di calore.