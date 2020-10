L'ora dell'aperitivo: dove farlo in centro città

Lo pregustiamo nel tardo pomeriggio, in genere tra le 18 e le 20 e diventa quasi di rito al venerdì, una volta usciti da lavoro. Di cosa stiamo parlando? Ma dell’aperitivo, ovviamente! Un momento di relax e svago, da passare con gli amici e del quale, oramai, non possiamo fare a meno. Ma, vi siete mai chiesti com’è nato questo immancabile appuntamento?

L’etimologia del termine non lascia dubbi: viene definito aperitivo, dal latino aperitivus (che apre), una bevanda in grado di stimolare e, dunque, “aprire” la sensazione della fame.

Da cosa proviene, vi chiederete voi, questo bizzarro significato?

Nel V secolo il medico greco Ippocrate scoprì che per alleviare i disturbi di inappetenza dei suoi pazienti, bastava somministrare loro una bevanda, dal sapore piuttosto amaro, a base di vino bianco, fiori di dittamo, assenzio e ruta. Quanti di voi potevano immaginare un’origine così antica e importante?

La storia dell’aperitivo, come oggi lo conosciamo, iniziò a Torino nel 1876, dove in una piccola bottega di liquori, Antonio Benedetto Carpano diede vita a quella che divenne poi la bevanda da aperitivo per eccellenza: il Vermouth, un delizioso vino aromatizzato con china, che di lì a poco avrebbe conquistato l’allora re d’Italia Vittorio Emanuele II e. E da quel giorno, di quasi 140 anni fa, la storia dell’aperitivo fece il suo corso, scoprendo nuovi sapori, fino a spopolare nei locali delle città di tutta Italia con nuovi cocktail e abitudini.

Ecco alcuni locali dove rilassarsi ad Agrigento e gustarsi un buon aperitivo spizzicando e aprendo l’appetito.

Matra Drink & Restaurant: Un ambiente curato, intimo ed accogliente dove poter gustare ottimi aperitivi a base di pesce crudo e non solo, da abbinare a raffinati cocktail eseguiti a dovere. Alessandro, il titolare di questo bistrot vi saprà consigliare con sapienti abbinamenti food&wine. Un luogo perfetto dove godersi il meritato relax post lavoro o una piacevole serata tra amici quando nel fine settimana la piazzetta si anima con il dj set.

Via Luigi Pirandello 17, Agrigento, tel. 092226715

Putia Bottega Siciliana: Un localino piccolo ma pieno di prelibatezza rigorosamente made in Sicily; quì si può fare un aperitivo in pieno centro storico, gustando un calice di vino o una birra siciliana artigianale, sgranocchiando il famoso “scaccio”, ovvero ceci, semi di zucca e girasole serviti in “burnie” di vetro. Per i i più affamati ottimo anche il pane cunzato.

Via Porcello 18, Agrigento, tel. 092220743

Enoteca ‘Nzolia: La bottiglieria più fornita di Agrigento e provincia. Avete desidero di una particolare etichetta veneta o pugliese? ‘Nzolia è il posto giusto, dove poter gustare bollicine e vini al calice, accompagnati da gustosi taglieri di salumi e tante altre golose specialità, oppure dove acquistare una bottiglia per un aperitivo intimo a casa o una cena tra amici.

Piazzetta San Calogero, Agrigento, tel. 0922054447

Enotria Calici in Dispensa: piccolo bistrot con cucina a vista situato nella parte più alta della via maestra; qui potrete gustare ottime birre artigianali e vini ricercati abbinati ad appetizer preparati con prodotti doc e a km 0, con la possibilità di acquistarli nel piccolo ma fornitissimo eno-shop adiacente.

Via Atenea 223, Agrigento, tel. 092227516

Caffè San Pietro: Locale giovane e easy dove poter consumare un cocktail o una birra prima di cena, spizzicando dal buffet servito al bancone in perfetto stile happy hour. Dj set e tanta gente rallegreranno il vostro fine settimana dal venerdì alla domenica. Perfetto anche per un amaro post cena.

Via Luigi Pirandello 1, Agrigento.

Dacànto Wine Bar: Se volete immergervi in un'atmosfera che vi riporta alla medina deille città del Magreb, allora questo posto fa al caso vostro; lungo tutta la scalinata del vicoletto che accoglie questo locale troverete disseminati cuscinoni, tavolini bassi e angoli molto itimi dove gustare un ottumo cocktail o un bicchiere di vino, accompagnati da piccoli appetizer o focaccine con cui poter cenare. Chiuso tutti i mercoledì.

Via Atenea 28, Agrigento, info@dacanto.it

Yellove Risto Vintage: Vi piace la musica o l'ambiente dei pub dove immergervi per una birra o un drink pre-cena e magari poi gustare una delle tante prelibatezze tra panini e piatti caldi, il vostro posto allora è questo originale pub posto nella parte alta della via Atenea; ad accogliervi un'atmosfera giovane e familiare ed un arredo davvero originale.

Via Atenea 183, Agrigento, te. 09221551995

Ricodiamo a tutti i nostri amici lettori che in funzione delle nuove norme dell'ultimo DPCM in materia Covid-19 tutti i locali chiuderanno le loro attività entro le ore 00.00 con servizio al tavolo, il suggerimento dunque per la sicurezza vostra e di tutti è quello di prenotare sempre prima del vostro aperitivo.