Niente Ztl in via Atenea, Bongiorno: "Finalmente..."

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Finalmente cade un tabù ideologico durato 5 anni che impediva a chiunque di entrare in via Atenea, anche nelle ore in cui la strada era assolutamente deserta, solo perché questo ci rendeva simili a quelle città del nord laddove il corso principale è frequentato costantemente dai pedoni.

Idea molto provinciale quella di imitare sempre gli altri, magari perché questo ci rende più graditi a quei pochi radical chic col portafogli pieno e con la puzza sotto il naso, fortunatamente pochi in questa città, molto pochi, ma molto fastidiosi.

Tornerà il tempo in cui la pedonalizzazione di via Atenea, nei giusti orari, sarà opportuna e ci sarà modo di trovare, assieme ai commercianti e a tutti gli agrigentini, soluzioni condivise, fuori da scelte ideologiche e nell’esclusivo interesse della città.