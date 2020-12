Chiuso l'accordo: Marco Zambuto è assessore regionale, a lui la delega agli Enti locali

Al momento non c'è alcuna conferma ufficiale dai diretti interessati, ma la fumata che si sarebbe alzata dallo studio di Gianfranco Micciché, riunitosi con i Forzisti nella serata di oggi sarebbe indubitabilmente bianca.

Marco Zambuto sarà assessore regionale. Dopo i rumors di oggi alla fine l'ex sindaco l'ha spuntata su altri nomi per andare a comporre la nuova squadra di Nello Musumeci. Il giuramento dovrebbe avvenire domattina e, stando agli accordi al momento raggiunti, a Zambuto dovrebbero andare gli Enti locali. Delega che piacerebbe poco a Forza Italia Agrigento, che avrebbe preferito quella all'Agricoltura che è invece andata al secondo ingresso Forzista in giunta, Antonino Scilla.

Zambuto era approdato a Forza Italia alle scorse elezioni amministrative, diventando il candidato di mezzo centrodestra. Dopo la sconfitta per lui si parlò di un incarico regionale che è oggi arrivato. In realtà la sua vicinanza al partito risale a molto più tempo: da esponente Pd in area Renziana gli costò cara una visita a Berlusconi.

La nomina di Zambuto, comunque, colma una ferita che si era aperta parecchio tempo fa dentro Forza Italia: dal varo del governo Musumeci infatti arrivano rassicurazioni palermitane sulla nomina di un assessore agrigentino che però finora è sempre sfumato.

Il sindaco Miccichè dà l'ufficialità: "Collaboriamo"

"Apprendo con vero piacere la notizia che il mio amico Marco Zambuto è stato appena nominato assessore regionale alle Autonomie locali dal presidente della Regione Musumeci".

L'ufficialità, in pratica, arriva dal sindaco Franco Miccichè che commenta: "Ne riconosco da tempo le qualità umane, professionali e politiche e non mi piaceva che nell’ultima campagna elettorale, ci siamo trovati in posizioni di competizione, anche se mai di rivalità. Ci siamo incontrati più volte nei mesi della campagna elettorale e sono stati sempre selfie e abbracci a dimostrazione che il nostro rapporto personale era ed è improntato al rispetto e alla lealtà. Nell’augurargli ora un sereno e proficuo lavoro, spero che nel nostro nuovo rispettivo ruolo, possiamo collaborare nell’interesse della Sicilia e degli agrigentini".