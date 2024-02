Dopo il flop della maggioranza sulle Province, incontro tra Schifani e Galvagno: "Mai più incidenti simili"

Mai più incidenti come quello di ieri sulle Province", è questa la sintesi dell'incontro che si è tenuto stamattina a Palazzo dei Normanni tra il presidente della Regione Renato Schifani e il presidente dell'Ars Gaetano Galvagno.

A proposito del voto i due "hanno convenuto sul fatto che la mancanza dei voti necessari per l'approvazione del disegno di legge fosse imputabile a più forze politiche e non a un solo gruppo parlamentare", come si legge in una nota. Sia Schifani che Galvagno hanno espresso il proprio rammarico "per il fatto che i deputati che hanno votato contro il ddl non abbiano manifestato il loro intendimento prima del voto d'Aula, fornendo invece ampie rassicurazioni al presidente della Regione, poi smentite dai fatti".

I due hanno poi convenuto che "incidenti di questo tipo non siano più accettabili, a maggior ragione su temi che rappresentano i pilastri del programma di governo". Infine il presidente della Regione ha comunicato a quello dell'Ars che "nel caso in cui fatti del genere dovessero ripetersi, verranno assunte decisioni politicamente importanti", conclude la nota.