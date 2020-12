Il Comune ha un nuovo stemma: votato il gonfalone in Consiglio comunale

La città di Agrigento cambia "volto", anzi, recupera quello più storicamente fondato. Nella giornata di ieri il Consiglio comunale ha infatti votato e approvato il nuovo gonfalone, realizzato su indirizzo dell'ex amministrazione comunale dall'autore Sergio Criminisi.

L'approvazione è stata possibile dopo un lunghissimo percorso conclusosi di recente con il "via libera" da parte dell’ufficio Araldica della Presidenza del Consiglio dei ministri allo stemma, che - come da statuto comunale - ricalca il piastrone in pietra conservato al museo civico.

Era il 2011 quando si scoprì che l'attuale gonfalone (quello con tre giganti maschi e con una banda rossa) non fosse quello ufficiale: tutto partì dalla segnalazione presentata da un cittadino che chiese un intervento all’ufficio governativo ottenendo una risposta chiarissima: lo stemma della città fin qui usato era versione che risale a 1939, quando un illustratore, tale Pietro Fedele, su richiesta del podestà cittadino collocò sullo scudo con i tre giganti un capo rosso (simbolo del Socialismo) e il fascio littorio, che poi venne sostituito dal simbolo della Repubblica.

Un fatto, questo, “arbitrario e non consono”, per l'ufficio araldica, perché sarebbe dovuto saltare l'intero capo rosso. “La Città di Agrigento - sentenziava quindi l'Araldica –attualmente usa uno stemma non rispondente a quanto a suo tempo riconosciutole”.

A riportare le cose alla normalità e alle legalità, è stato l'interessamento dell’amministrazione Firetto, con l’ex dirigente comunale Domenico Sinaguglia – che ha continuato la propria attività nonostante la pensione – e il disegnatore Sergio Criminisi, che ha realizzato la versione finale del gonfalone.