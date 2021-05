Grotte, approvata la Tari: prevista una riduzione per chi fa il compostaggio

Nuovo regolamento Tari per il Comune di Grotte, in arrivo la riduzione delle tariffe per chi fa il compostaggio domestico. Sono diverse le novità introdotte nella tassa sui rifiuti del 2021, votata dall'Aula nei giorni scorsi. Tra queste l'esenzione dal tributo per tutte quelle unità immobiliari prive di energia elettrica e utenza idrica, quindi non solo per le abitazioni come accadeva fino ad oggi, ma anche magazzini.

Per quanto concerne, invece, il compostaggio, i cittadini potranno presentare un'apposita istanza con la quale richiedere la compostiera e l'accesso alla riduzione della tariffa.