Di Caro: “Tariffe scontate nei voli da e per la Sicilia una conquista del Movimento 5 stelle”

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

“Il via libera alle tariffe sociali, con sconti del 30 per cento per studenti, lavoratori fuori sede, disabili gravi e gravissimi e per chi viaggia per curarsi da e per Catania e Palermo è una grande conquista per i siciliani e la dimostrazione che la presenza del M5S Stelle al governo nazionale ha avuto e continua ad avere importanti ricadute positive per l’isola”.

Lo afferma il capogruppo del M5S all’Ars Giovanni Di Caro, commentando l’iniziativa "Sicilia vola" presentata oggi dal sottosegretario alle Infrastrutture e Trasporti Giancarlo Cancelleri.

“Tutto questo - dice Di Caro- va ad aggiungersi alla continuità territoriale già operativa da e per gli aeroporti di Trapani e Comiso. Si mette così una toppa abbastanza grossa a quello che per tantissimi siciliani, costretti a spostarsi per lavoro, studio o per curarsi, è un grandissimo problema: il caro voli”.