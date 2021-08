Vocazione turistica? Forza Italia: "Viabilità e trasporti, impreparati all'accoglienza"

I consiglieri comunali: "In più la città nonostante le promesse in campagna elettorale rimane sporca. I turisti come sempre arrivano numerosi ma molti di questi non torneranno più "

"Tanta gente, soprattutto turisti, hanno letteralmente invaso Agrigento nonostante il caldo molto intenso nei giorni a cavallo di Ferragosto. Registriamo però tante lamentele e segnalazioni dovute, in particolare, al trasporto e alla viabilità". Ad affermarlo in una nota sono i consiglieri comunali di Forza Italia al Comune di Agrigento.



"Per il secondo anno consecutivo, e nonostante il cambio di amministrazione, la città si è fatta trovare impreparata nell'accoglienza. Caos nella viabilità, caos nei trasporti e servizi, soldi dalla tassa di scopo spesi senza adeguata programmazione, mancanza di idee e progetti. Ennesimo fallimento, turisti e operatori esasperati - hanno aggiunto i consiglieri - . In più la città nonostante le promesse in campagna elettorale rimane sporca. I turisti come sempre arrivano numerosi ma molti di questi non torneranno più e, una volta a casa, racconteranno di un'esperienza negativa nonostante le tante bellezze, le attrattive e le potenzialità che il territorio offre. Non parliamo di San Leone, invivibile per i residenti e di conseguenza per operatori, turisti e villeggianti. Si dica una volta per tutti quale è la vocazione di questa città, perchè attualmente tutto ci sembra fuorché turistica".