Commissione invalidità civile, Marchetta (Udc): "Troppi ritardi, presentata interrogazione"

Troppi ritardi nella convocazione delle commissioni mediche per il riconoscimento dell'invalidità civile da parte dell'Asp di Agrigento, il deputato regionale Udc Rosellina Marchetta, presenta interrogazione al presidente della Regione Schifani e all’assessore per la Salute Volo,

Nell’ interrogazione il deputato evidenzia che "le convocazioni per la visita di accertamento innanzi le commissioni per il riconoscimento delle invalidità civili dell’Asp di Agrigento, Distretti di Agrigento e Canicattì, sono, a tutt’oggi, ferme alle istanze inoltrate rispettivamente nel mese di settembre e nel mese di luglio del 2022, una situazione che si sarebbe verificata a causa del mancato rinnovo della composizione delle commissioni causando una negazione del diritto alla salute sancito dall’articolo 32 della Costituzione a quei cittadini che, affetti dalle patologie che ne danno titolo, si vedono, di fatto, negata, o comunque ritardata, l’erogazione delle provvidenze loro spettanti per legge. La problematica – scrive ancora Marchetta - investe anche patologie severe come a titolo meramente esemplificativo la sclerosi multipla o malattie rare che dovrebbero essere accertate con massima celerità come quella prevista per quelle oncologiche".

L'interrogazione ovviamente chiede di conoscere quali iniziative si intreprenderanno a breve per consentire una celere evasione delle istanze arretrate.