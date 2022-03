Ancora un cambio di "casacca" per Giambrone: l'ex onorevole approda in Fratelli d'Italia

Dopo una lunghissima militanza in Forza Italia e un breve passaggio nella Lega, l’ex deputato regionale Vincenzo Giambrone aderisce a Fratelli d’Italia.

Il già più volte sindaco si presenterà alla stampa alla presenza del commissario provinciale di Fdi Calogero Pisano ed i vertici

locali del partito di Giorgia Meloni.

Giambrone era andato via da Forza Italia dopo feroci scontri interni dovuti all'ipotesi di una nomina ad assessore regionale che - nonostante le numerose rassicurazioni - non era mai arrivata. Seguì appunto il passaggio in Lega, che però durò solo da gennaio 2021 a novembre dello stesso anno. Anche questa volta la frattura fu violenta: Giambrone firmò un lunghissimo "j'accuse" sui social nel quale puntò il dito contro il partito di Salvini sostenendo che lo stesso aveva "disatteso gli impegni assunti" e "creato condizioni di incompatibilità, favorendo l’ingresso nella Lega dell’onorevole Carmelo Pullara, che ha rotto gli equilibri politici provinciali".