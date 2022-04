Amministrative 2022, Mimmo Balsamo punta al terzo mandato

Mimmo Balsamo, sindaco di Villafranca Sicula, punta al terzo mandato. “Non ho ancora ufficializzato la candidatura – dice, al Giornale di Sicilia, Mimmo Balsamo –, ma sono pronto a scendere in campo ancora una volta e con la stessa compagine che ha amministrato negli ultimi anni”. Balsamo non prevede particolari novità rispetto allo schieramento con il quale sta completando il secondo mandato alla guida del comune e con gli assessori che sono pronti a candidarsi anche per il consiglio comunale. “Nella mia componente – dice Balsamo – non registro defezioni e se qualcuno vorrà farsi da parte è solo perché dopo avere fatto un’esperienza preferisce dedicarsi di più alla famiglia ed al lavoro”.

Non si conosce ancora il nome del candidato che si confronterà con il sindaco in carica. Si fa il nome del farmacista Tanino Bruccoleri. Ancora nulla di deciso però.