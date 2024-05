Villa del sole, La Vardera bacchetta Miccichè: “Si parla di green e il sindaco distrugge i polmoni verdi della città”

“Sono stato a vedere le condizioni di villa del Sole, un ex polmone verde della città, distrutto per costruire un asilo. Sono stati eliminati oltre 10 mila metri quadrati di alberi per una struttura scolastica che ospiterebbe 61 bambini. La domanda da fare al primo cittadino agrigentino sorge spontanea: ma com’è possibile che non siano stati utilizzati luoghi comunali in disuso per l’asilo? Ho presentato un’interrogazione parlamentare sul tema. Agrigento sarà capitale della cultura ma se l’amministrazione continuerà così, ad infischiarsene delle normative europee, non sarà altro che un boomerang”.

Sono le parole del deputato regionale Ismaele La Vardera (Sud chiama nord) dopo un avere appreso della situazione che riguarda la villa del Sole e che ha già sollevato numerose polemiche.