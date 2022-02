"Fondovalle Sciacca-Palermo", Catanzaro: "Pronto il progetto dell'Anas"

"Grazie ad un'interlocuzione con Anas, é stato approvato un progetto strutturale per un intervento di messa in sicurezza di un tratto della Fondovalle Sciacca-Palermo che presentava una situazione di grave pericolo per la pubblica incolumità".

Lo rende noto il deputato regionale Michele Catanzaro che nei giorni scorsi, dopo una serie di continue segnalazioni di automobilisti e pendolari, aveva chiamato direttamente in causa i vertici regionali di Anas ottenendo un intervento provvisorio per eliminare il pericolo.

Catanzaro ha poi chiesto e ottenuto un ulteriore impegno per un progetto strutturale più ampio e organico che prevede anche l'installazione di una paratia. E' già stata individuata, secondo quanto fa sapere il deputato, l'impresa che effettuerà il lavoro.

“Vigilerò sull'esecuzione dei lavori - afferma Catanzaro - e sui tempi di realizzazione”.