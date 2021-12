Riconosciute 30 ore settimanali in più ai veterinari dell’Asp, Pullara: “Un grande risultato dopo anni di battaglie”

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

“Riconoscimento dell’aumento a 30 ore settimanali per i veterinari specialisti ambulatoriali dell’Asp di Agrigento. Risultato personale tangibile e concreto dopo anni di battaglie in diverse audizioni in commissione Sanità ma anche in aula iniziate da me trasversalmente insieme ad altri colleghi fin dall'inizio della legislatura."

È il commento del deputato regionale della Lega e vice presidente commissione Sanità on. Carmelo Pullara.

"Il competente Dipartimento veterinario dell'Asp di Agrigento con l'avallo della direzione aziendale si era già mossa creando appositi stanziamenti di bilancio. Da ultimo l'Assessore Razza con apposita circolare conseguente alle diverse sollecitazioni e con il supporto dei verbali di commissione ed aula ha dato il via all'aumento orario che sarà non solo un beneficio per i lavoratori ma anche a cascata per il delicato servizio che si svolge che ha refluenze economiche e commerciali.

Adesso, dopo le numerose battaglie svolte in questi anni - conclude Pullara - e le numerose sollecitazioni, l'ultima in ordine di tempo fatta a metà novembre, è arrivata la deliberazione della direzione dell'Asp che da avvio a tale adempimento orario da subito, grazie alla collaborazione tra la direzione aziendale ed il dipartimento veterinario. Sempre un passo avanti per la realizzazione delle cose concrete per il nostro territorio”.