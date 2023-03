Vertice del centrodestra per le amministrative, Pace avvisa: "Pronti a prendere altre strade"

"La Democrazia Cristiana sarà come sempre responsabilmente presente al vertice di maggioranza del centrodestra che si terrà venerdì prossimo a Palermo, in vista delle elezioni amministrative in alcuni comuni siciliani. Ancora una volta ci siederemo con gli alleati per cercare una soluzione condivisa a tutti, che non escluda nessuna forza politica".

Lo annuncia il capogruppo della Democrazia Cristiana all'Ars, Carmelo Pace, che aggiunge: "Siamo stati e saremo sempre leali e trasparenti ma, qualora le ragioni dell'unità della coalizione non dovessero essere tenuti in debita considerazione e prevalessero interessi di parte di coalizione, saremo pronti ad intraprendere altre strade”.