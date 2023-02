Servire Ravanusa pronta alla sfida per le amministrative, Sortino: "Vogliamo cambiamento forte"

Nella sede del movimento "Servire Ravanusa", si è svolta una riunione programmatica per definire la linea politica da seguire in vista delle amministrative di primavera.

"Sentiamo la responsabilità - commenta il coordinatore Giuseppe Sortino - di dover offrire alla città una proposta alternativa netta di cambiamento e per farla riteniamo si debba costruire un progetto politico forte e condiviso, alternativo all'attuale amministrazione. Lavoreremo per favorire un'area di aggregazione quanto più possibile ampia ed inclusiva, e il criterio della discontinuità dall'attuale metodo amministrativo deve essere da guida nella scelta delle alleanze e nella credibilità del progetto da sottoporre al giudizio degli elettori".

Sortino aggiunge: "Partendo da un'idea di politica basata sul confronto e sull'esclusivo interesse dei cittadini auspichiamo il superamento delle logiche delle sterili contrapposizioni personali tale da dire con chiarezza quale visione della città si vuole per il futuro, quali dovranno essere le priorità e quali dovranno essere gli assi principali di sviluppo. Da qui il nostro appello alle forze politiche, che in questi anni hanno criticato l'operato dell'attuale amministrazione, a lavorare ad un'intesa programmatica seria e credibile incentrata sui temi dei servizi alla cittadinanza, dello sviluppo economico e attenta ai principi di solidarietà e più in particolare agli ultimi e ai più bisognosi".