La protesta degli agricoltori, Catanzaro (Pd): "Mozione che individua diverse fonti di finanziamento"

C'era anche il capogruppo Pd all'Ars, Michele Catanzaro, all'assemblea organizzata nella Valle del Belice dal movimento spontaneo produttori agricoli del Belice che dallo scorso 5 febbraio protesta, con un presidio permanente. “L'assemblea – dice Catanzaro – dopo tutta una serie articolata di interventi da parte degli imprenditori della zona e dei sindaci che sostengono la protesta ha fatto propria la mozione presentata nei giorni scorsi dal nostro gruppo parlamentare e dagli altri gruppi di opposizione per trattare in aula, durante una seduta da convocare con urgenza, la drammatica emergenza che sta vivendo il settore agricolo e zootecnico della Sicilia”.

La mozione impegna tra le altre cose il governo regionale a intervenire al governo nazionale per introdurre normative per un’etichettatura chiara e trasparente per i prodotti importati, allo scopo di contrastare la concorrenza sleale e proteggere il mercato da pratiche commerciali ingannevoli. “Speriamo che il documento arrivi quanto prima in aula – aggiunge Catanzaro – c'è in atto una situazione drammatica che noi segnaliamo da anni e che gli ultimi governi hanno colpevolmente trascurato. La mozione prevede tutta una serie di interventi in favore di agricoltura e zootecnia che sono conformi alla normativa vigente, sono efficaci e individuano diverse fonti di finanziamento tra le quali anche fonti nazionali già utilizzate da altre Regioni”.