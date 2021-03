Vaccini anti-Covid 19 a Lampedusa e Linosa, Catanzaro: "La mia idea sta avendo seguito, sono orgoglioso"

Lampedusa e Linosa stanno avviando una campagna di vaccinazione di massa su tutta la popolazione over 18. “Sono felice che la mia proposta del 28 febbraio scorso abbia avuto un seguito ed oggi permette all'amico sindaco Totò Martello di creare le condizioni ideali per aiutare gli operatori del turismo a rilanciare la loro proposta”.

“Avevo sottolineato come il ritmo attuale delle vaccinazioni anticovid stia rischiando di pregiudicare per il secondo anno consecutivo la stagione turistica in Sicilia – ha commentato il deputato regionale del Pd Michele Catanzaro - e che la strada da intraprendere doveva essere identica a quella avviata in Grecia, ovvero quella della vaccinazione prioritaria e di massa”.

“A Lampedusa e Linosa si stanno preparando per avviare la campagna vaccinale nei prossimi giorni – aggiunge Catanzaro – spero che altrettanto possano fare le altre isole minori della nostra regione, dalla Egadi alle Eolie”.

“Il turismo in questi siti è la principale fonte economica e per alleviare la sofferenza del settore bisogna creare aree sicure entro le prossime settimane, quando ci auguriamo arriveranno i vacanzieri”.