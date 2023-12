Unione dei Comuni, l'annuncio di La Rocca Ruvolo: "In arrivo altri 6 milioni di euro"

“Nuovi fondi in arrivo per le Unioni dei Comuni siciliani che svolgono un ruolo importante per la gestione congiunta di una pluralità di funzioni e servizi, dall’espletamento di gare d’appalto alla promozione del territorio". Lo scrive in una nota la deputata di Forza Italia all’Ars, Margherita La Rocca Ruvolo.

La parlamentare regionale aggiunge: "E’ stato approvato oggi in aula all’Ars l’articolo 3 della Finanziaria riscritta dal Governo Schifani che assegna 3 milioni di euro per il 2024 e 3 milioni per il 2025 e 2026 per ciascuna per le spese di costituzione e la funzionalità degli uffici delle Unioni dei Comuni nonché per le spese di primo impianto, per l'assunzione di personale a tempo determinato e per l'attività di progettazione. Una boccata d’ossigeno - conclude La Rocca Ruvolo soprattutto per i piccoli paesi che grazie alle Unioni dei Comuni possono unificare e migliorare i servizi”.