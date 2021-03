Rino Lattuca candidato sindaco di Porto Empedocle, l'Udc: "Basta apatia e rassegnazione, serve di più"

Non manca tanto alle amministrative della città marinara, si iniziano a delineare le prime alleanze politiche

L'Udc a sostegno di Rino Lattuca. Nelle prossime amministrative di Porto Empedocle il neo candidato concorrerà alla poltrona più ambita, ovvero quella di primo cittadino.

“Le prossime amministrative sono un passaggio cruciale per il futuro del nostro territorio - dice Messina dell'Udc. I fondi Europei, che saranno fruibili dai prossimi mesi, rappresentano un appuntamento importante per la ripresa economica. Il diritto alla salute, il diritto al lavoro, il diritto all’ambiente, il diritto alla solidarieta? e la partecipazione rappresentato le basi del programma che intendiamo portare avanti insieme a Rino Lattuca. E’ essenziale che la citta? tutta partecipi alle scelte, condivida gli obiettivi, attraverso una forma organica e strutturata di partecipazione: consulte, osservatori, rappresentanti di quartiere. Mettere insieme, aggregare, tutte le energie, tutte le intelligenze, affinche? la citta? recuperi la memoria di un popolo capace di disegnare il proprio destino. L’apatia, la rassegnazione, la diffidenza, questi i nostri avversari. La tutela e la valorizzazione dell’ambiente, il porto e soprattutto il turismo con il nostro patrimonio culturale. Una citta? policentrica non divisa fra salotto buono e periferie sociali degradate, una citta? pulita. Questi i nostri obiettivi – conclude Messina - lontani dal populismo ma vicini ai problemi della cittadinanza. Rino Lattuca interpreta quei valori e la vision che contraddistingue da sempre l’Udc.”