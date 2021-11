Udc, nominato il nuovo coordinatore della città di Porto Empedocle

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Udc, il Coordinatore politico del Collegio di Agrigento, Francesco Messina, nomina il nuovo coordinatore della città di Porto Empedocle ed azzera le deleghe del coordinamento del collegio. Il Coordinatore del Collegio di Agrigento, Francesco Messina, comunica di aver revocato le deleghe riguardanti l’UDC-Italia della città di Porto Empedocle nonché di tutto il coordinamento politico del Collegio di Agrigento. In attesa di una distribuzione delle deleghe del coordinamento a livello di Collegio, ha nominato

Coordinatrice per la città di Porto Empedocle la Dott.ssa Mariangela Cacciatore, già coordinatrice UDC - donne. Ha attribuito alla Dott.ssa Cacciatore a facoltà di nominare il coordinamento cittadino nonché a provvedere ad effettuare tutti i relativi passaggi al fine di garantire sin da subito la continuazione programmatica del partito.

“Auguro a Mariangela ed a tutti i ragazzi che comporranno il coordinamento cittadino un buon lavoro. Il movimento in città riparte dai giovani impegnati nel sociale. Un impegno di tutto l’UDC – continua Messina- che parte dal presupposto di garantire agli amministratori locali un movimento che rappresenti le esigenze del territorio nella piena consapevolezza di dover garantire un supporto, soprattutto programmatico. Alla nuova amministrazione di Porto Empedocle guidata dal Dott. Calogero Martello formulo l’augurio per un buon lavoro, garantendo allo stesso il supporto, che un movimento che ha a cuore il territorio deve garantire, nonché dei militanti che da oggi

rappresenteranno il movimento in città.”