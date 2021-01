Responsabile del dipartimento Beni Culturali e Paesaggistici, l'Udc nomina Bruno Gallo

Il coordinatore del collegio di Agrigento ha nominato il responsabile del dipartimento Beni Culturali e Paesaggistici e cultura Michelangelo Bruno Gallo. L'Udc "accoglie" un nuovo componente.

“La scelta dI Bruno Gallo – dichiara il coordinatore Messina - è una scelta conseguenziale rispetto al curriculum che lo stesso vanta ovvero delle esperienze che ha maturato nel corso degli anni anche quale consigliere comunale al Comune di Porto Empedocle. L’obiettivo che, come Udc Italia ci siamo posti, è quello di organizzare un team di esperti che rediga il programma da presentare agli elettori per tutte le prossime amministrative. Ascoltare le esigenze del territorio è un dovere – conclude Messina- trovare le soluzioni un obiettivo, portarle avanti un obbligo”.

“Ringrazio tutti i vertici dirigenziali nazionali e provinciali dell'Udc – dichiara il consigliere Bruno Gallo – il coordinatore, Messina, ed il vice-coordinatore, Consigliere Rino Lattuca, nonché di tutti i componenti del Coordinamento del Collegio di Agrigento per la nomina quale Responsabile Beni Culturali e Paesaggistici. La provincia di Agrigento ha un un'enorme patrimonio culturale, parte del quale ha ancora bisogno di essere valorizzato e reso fruibile ai cittadini. Come Udc lavoreremo a diversi progetti in tal senso, partendo anche da Porto Empedocle".