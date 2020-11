Udc, nominato il gruppo di coordinamento politico del collegio

Nominati i primi componenti del gruppo di coordinamento politico del collegio di Agrigento. Lo ha fatto il coordinatore politico del collegio di Agrigento, Francesco Messina, dopo aver acquisito il parere favorevole del coordinatore regionale Decio Terrana.

Il vice coordinatore è il consigliere comunale di Porto Empedocle, nonché attuale coordinatore cittadino del movimento, Calogero Lattuca. Al consigliere Lattuca è stato affidato anche il dipartimento Enti locali.

Responsabile del dipartimento Sanità, terzo settore ed Integrazione dell’associazionismo politico è stato nominato Angelo Lumia. Fisioterapista, è un professionista apprezzato e molto conosciuto nonché molto attivo nel sociale.

Responsabile dipartimento Scuola, Formazione ed istruzione è stata nominata Mariangela Cacciatore. Laureata in Scienze della formazione, da sempre attiva per le problematiche riguardanti la scuola e l’istruzione.

Responsabile dipartimento Lavoro, Imprese e mondo produttivo e professioni è stato nominato Antonio Marchetta. Professionista molto apprezzato e conosciuto in provincia, giuslavorista iscritto all’Ordine degli avvocati del foro di Agrigento.

“Sono molto felice per la nomina dei componenti del gruppo di coordinamento politico del collegio di Agrigento – riferisce il coordinatore Messina – . Stiamo crescendo in maniera esponenziale e molti simpatizzanti si avvicinano ogni giorno con grande entusiasmo. La nomina di oggi è la naturale conseguenza di questa evoluzione: professionisti ed amministratori uniscono le rispettive competenze ed esperienze per proporre un progetto politico serio ma soprattutto vicino alla popolazione. La crescita del partito dalla scudo crociato è la crescita dei moderati. Mi sento di dover ringraziare – conclude il coordinatore - i nuovi componenti del coordinamento: Angelo Lumia, Mariangela Cacciatore nonché il collega Antonio Marchetta ai quali va il mio più sincero augurio per un buon lavoro. Un ringraziamento particolare va al consigliere Lattuca che ha sin da subito accettato la mia proposta per la propria nomina a vice coordinatore. Il suo supporto al coordinamento è garanzia di serietà, capacità ma soprattutto dedizione verso la risoluzione di tante tematiche che andremo ad affrontare alle prossime consultazioni elettorali.”