L'Udc si riorganizza, nominati i coordinatori di Grotte e Santa Margherita

A Santa Margherita e a Grotte sono stati nominati i nuovi coordinatori cittadini dell’Udc Italia. Il docente Baldassarre Portolano, della facoltà di Agraria dell'università di Palermo, è il nuovo responsabile di Santa Margherita Belice. A Grotte, invece, lo stesso incarico è stato affidato a Fabrizio Caltagirone.

Le nomine sono state decise, sottolinea l'Udc con una nota, con il parere favorevole del coordinatore nazionale Lorenzo Cesa.

“Sono felicissimo delle nomine – commenta Decio Terrana, coordinatore del partito in Sicilia –. Stiamo continuando a crescere ovunque con tantissime nuove adesioni. C’è tanta voglia di mettersi in gioco per il proprio territorio. Stiamo riorganizzando la provincia di Agrigento, la prossima settimana saranno nominati i coordinatori dei quattro collegi di Agrigento, Licata, Sciacca e Canicattì”.