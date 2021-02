Udc Italia Favara, Di Miceli: "Lavoriamo per individuare un candidato sindaco"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

"Lavoriamo su un progetto comune che possa individuare un candidato sindaco per restituire dignità ai cittadini e alla città di Favara. In queste settimane ho avviato una serie di incontri con il Movimento degli Autonomisti, Fratelli d’Italia, Diventerà Bellissima e il Movimento Noi Per, auspicando che anche le altre forze moderate vogliano condividere questo progetto di responsabilità collettiva”. Lo ha affermato in una dichiarazione il coordinatore dell’Udc Italia di Favara Valerio Di Miceli.