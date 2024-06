Ad Agrigento Terrana e Cesa per l’impegno dei cattolici nell'Udc

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

L’impegno dei Cattolici in politica è il tema dell’incontro che si è tenuto sabato pomeriggio al Dioscuri Hotel di San Leone, promosso dall’UDC.

Fuori con una temperatura che sfiorava i 40 gradi in una sala gremita di oltre 600 partecipanti sono intervenuti alla manifestazione, oltre al padrone di casa e coordinatore regionale dell’UDC l’On. Decio Terrana, il segretario Nazionale On. Lorenzo Cesa, varie associazioni cattoliche e sindacati di categoria, il segretario provinciale Fabio La Felice, l’ex parlamentare On. Salvino Caputo, il Sindaco di Francofonte Daniele Lentini, la responsabile regionale delle donne, Emilia Di Piazza ed il coordinatore nazionale dei Giovani Gero Palermo.

L’On. Decio Terrana si è soffermato sull’impegno dei Cattolici in Politica. "Da tempo ha detto Decio Terrana - si chiede di riunire tutti i Cattolici sotto lo stesso simbolo, che è proprio lo scudocrociato dell’UDC. Adesso è il momento giusto, perché i partiti vivono momenti di sbandamento, senza identità né radici profonde, ma solo seguendo il pensiero del leader del momento. In tanti hanno chiesto di riprendere un’attività politica intensa e che possa raggiungere e racchiudere le varie associazioni cattoliche e tutti coloro che vogliono professare la dottrina sociale della Chiesa in Politica".

E proprio sulla mancanza di radici solide nei vari partiti si è soffermato il Segretario Nazionale On. Lorenzo Cesa. "In Italia - ha detto Cesa abbiamo partiti con percentuali che variano rapidamente, perché ai partiti attuali mancano tradizioni e radici, che invece sono ben solide nell’UDC. Da sempre l’UDC ha rappresentato una politica moderata, nei modi e nelle scelte, ha ereditato lo scudocrociato e tutto ciò che esso significa: storia, passione, moderazione e impegno sociale". Dall' evento è emersa la voglia di partecipazione è di un rinnovato impegno politico.