Udc, l'avvocato Minnella è il nuovo coordinatore di Aragona

Il coordinatore politico dell’Udc della provincia di Agrigento, Silvio Alessi, di concerto con il segretario regionale Decio Terrana, ha nominato l’avvocato Calogero Fabrizio Minnella nuovo coordinatore politico dell’Udc Italia per il Comune di Aragona.

“Sono soddisfatto che l’ Udc continui a strutturarsi in provincia di Agrigento con un’altra figura di altissimo spessore professionale, politico ed umano - trasmette l'onorevole Terrana - La nomina di Calogero Minnella arriva dopo diversi confronti sui tempi politici che l’Udc porta avanti in Sicilia e sull'intero territorio nazionale. Devo complimentarmi con il coordinatore provinciale Silvio Alessi per avere affidato questo incarico a Calogero Minnella, un uomo che potrà offrire una forte collaborazione per la crescita del nostro partito"

Entusiasta il coordinatore provinciale Silvio Alessi che trasmette: “ Stiamo continuando a crescere con entusiasmo, tanti professionisti si stanno mettendo in gioco per la difesa del proprio territorio, con la voglia di trasmettere i valori moderati dell’UDC. Il nostro impegno è quello di essere presenti nel territorio e più vicini ai cittadini“.

Calogero Minnella dìchiara: ”Ho sempre guardato con grande rispetto la politica moderata portata avanti dal coordinatore regionale dell’UDC Sicilia on. Decio Terrana, per questa ragione sono onorato di avere ricevuto dal coordinatore provinciale, Silvio Alessi, la nomina di coordinatore politico del comune di Aragona. Mi spenderò con passione, entusiasmo e determinazione per portare avanti una politica al servizio dei miei concittadini, con l’obiettivo di dare il mio contributo allo sviluppo del mio comune e al benessere dei miei concittadini."