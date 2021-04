Udc, Giovanni Umile nuovo responsabile del dipartimento giustizia

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Il Coordinatore Politico dell’Udc in Sicilia, l’On. Decio Terrana, trasmette la nomina del Dott. Giovanni Umile come nuovo Responsabile del Dipartimento Giustizia dell’Udc Italia in Provincia di Agrigento. In accordo con il Responsabile agli Enti Locali della Provincia di Agrigento, Silvio Alessi, l’Udc continua a strutturarsi in provincia di Agrigento con un’altra figura professionale di altissimo spessore tecnico ed umano.

“Sono molto felice per la nomina del Dott. Umile – trasmette l’On. Terrana – Un Giovane che in questi anni si è contraddistinto per valori umani e professionali, sempre utilizzando modi garbati ed educati. Siamo tutti molto felici di poter affidare questo importante incarico ad un Giovane Professionista che potrà offrirci spunti importanti per una Giustizia più rapida ed efficiente”.

Il Dott. Giovanni Umile, classe 1989, Laureato in Giurisprudenza alla Lumsa di Roma e con diversi Master e Collaborazioni alle spalle, è anche esperto di Diritto dell’Unione Europea.

”Accolgo questa nuova sfida con grande entusiasmo, gioia e passione – trasmette il neo responsabile Udc Agrigentino – Desidero ringraziare l’On. Terrana, il Responsabile agli Enti Locali Silvio Alessi e tutto l’Udc Italia per avermi accolto con così tanta fiducia. La Giustizia Processuale in Italia è da tempo in crisi, con Processi molto lenti e diverse cause pendenti in attesa di giudizio. Una Giustizia lenta nega ai cittadini una tutela piena del diritto inviolabile alla difesa. Mi spenderò con passione, entusiasmo e determinazione per dare il mio contributo agli importanti valori moderati dello Scudo Crociato. Non dobbiamo essere semplici spettatori, ma protagonisti reali dello sviluppo e della crescita del nostro territorio”.