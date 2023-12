Troppe assenze in Consiglio comunale: in tre si salvano dalla decadenza

La seduta era convocata con un solo punto: stabilire la decadenza dal ruolo di consigliere di Porto Empedocle di tre eletti, cioè Giancarlo Taormina, Concetta Sacco e Veronica Zambito.

Alla fine è stato però lo stesso regolamento di aula "Amormino" a salvarli dall'addio al ruolo ricoperto, rendendo improcedibile la decadenza e con essa persino lo svolgimento dei lavori: è bastato infatti segnare ai tre un solo giorno di presenza per annullare tutto.

Questo grazie all'articolo 28, comma 7 del regolamento di funzionamento del Consiglio comunale che permette di conteggiare anche la seduta in cui si discute la decadenza al fine di interrompere la stessa. E' quindi bastato ai tre dire "Presente" al momento dell'appello per far finire tutto.

Non è la prima volta che dei consiglieri comunali sono a rischio decadenza a Porto Empedocle: altre due volte, infatti, era avvenuto che si discutesse del punto a causa di debiti sul fronte dei tributi locali.