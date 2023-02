"La sospensione dai pubblici uffici è estinta": Totò Cuffaro torna eleggibile

Totò Cuffaro, ex presidente delle Regione e oggi commissario della Democrazia cristiana in Sicilia, torna in "pista".

L'ex governatore, condannato nel processo talpe alla Dda per favoreggiamento aggravato dall'aver agevolato la mafia, infatti, potrà tornare a ricoprire incarichi pubblici e candidarsi alle elezioni politiche.

Il Tribunale di sorveglianza di Palermo, infatti, ha dichiarato “estinta” la pena accessoria dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici che era stata inflitta a Cuffaro con due distinte sentenze di condanna, una appunto di favoreggiamento l'altra per diffamazione nei confronti dell'ex sostituto procuratore di Trapani Francesco Taurisano.



“Ho sempre avuto fiducia nella giustizia - dichiara Totò Cuffaro -. Amo questa terra e amo la politica. So di aver commesso molti errori e per i quali ho pagato un prezzo altissimo. Coltivo il diritto, e credo anche il dovere, di potere continuare ad essere utile, per questo mi sono speso e mi sto spendendo, per affermare un partito di ideali e di

valori: la Democrazia Cristiana".

Cuffaro, però, si smarca rispetto alla possibilità di partecipare alle elezioni. "Confermo con determinazione che il mio tempo per le candidature è finito. Potrò tornare a fare il medico. Impegnerò tutte le mie forze affinché la Democrazia cristiana".