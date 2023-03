Nuova tecnologia sul treno Siracusa-Canicattì, Tardino: "Più sicurezza e meno ritardi"

"Approvato il via libera ai lavori per l’installazione della tecnologia ERTMS (European Rail Transport Management System) a bordo dei treni lungo la linea ferroviaria Siracusa Modica Ragusa Canicattì". Lo annuncia l'eurodeputato della Lega Salvini Premier, Annalisa Tardino.

"Si tratta di un intervento importante - dice -, avviato per il tramite di un bando europeo di Rete ferroviaria italiana a valere sui fondi del PNRR, parte di un progetto più ampio, volto a promuovere, come anche richiesto di recente in una relazione di iniziativa a mia firma, approvata dal Parlamento europeo, l’interoperabilità tra gli operatori ferroviari dei diversi Paesi e migliorare le prestazioni complessive dell’intera rete ferroviaria italiana entro il 2036".

Tardino precisa: "Entro la fine dell’anno, quindi, i treni siciliani operanti lungo questa tratta verranno dotati di un sistema di segnalamento per garantire la sicurezza del traffico e mantenere il distanziamento. In altre parole, maggiore velocità, più sicurezza e meno ritardi rispetto al passato".