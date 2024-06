Trasporto pubblico per gli studenti, Zicari e Spataro (Dc): "Vanno aggiornati gli orari"

La sesta commissione del consiglio comunale di Agrigento incontra il professore Giovanni Ruvolo, componente del Consorio universitario per discutere della questione del trasporto pubblico per gli studenti.

"Abbiamo subito trovato grande intesa e sinergia - hanno commentato la presidente Roberta Zicari e il consigliere Pasquale Spataro al termine dell'incontro - nel pretendere da parte degli uffici più attenzione sul trasporto pubblico locale per gli studenti. Serve un aggiornamento degli orari delle corse e delle fermate da piazzale Rosselli fino al Cua e dal Cua fino all'ospedale, vista la presenza di un corso di laurea in scienze infermieristiche".

I due componenti della commissione aggiungono: "Occorre anche iniziare a immaginare dei collegamenti con il centro storico vista l'imminente apertura di nuove sedi in via Atenea e programmare il trasporto pubblico notturno per migliorare la qualità di vita sia di studenti che dei nostri giovani. Il prossimo anno verrà bandita la gara per il trasporto pubblico locale, pertanto è adesso il momento di ripensare tratte e orari, ascoltando la città e le sue nuove esigenze e prospettive, così da rendere la città più moderna, proiettarla verso il futuro".