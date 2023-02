Carcere e 41 bis, De Micheli (PD): “Strumento utile contro mafia e terrorismo”

Il tour per le elezioni primarie dell'aspirante segretario della forza politica di centro sinistra ha fatto tappa in città

“Siamo contrari all'abolizione del 41 bis, credo che Cospito debba essere valutato, sotto il profilo sanitario, con umanità ma che la responsabilità di decidere sul mantenimento del suo regime di carcere duro, sia delle autorità carceraria e della magistratura. Credo che il 41 bis sia stato utile e che sia ancora necessario contro le mafie e contro le organizzazioni terroristiche e, nonostante la mia posizione garantista, laddove ci sia la certezza di avere commesso fatti gravi come quelli imputati a Cospito e ai mafiosi in generale, il risultato che si può ottenere da questo regime di detenzione è anche quello di ottenere indagini più profonde e più sicure”. Così dai microfoni di AgrigentoNotiozie ha parlato l'ex ministro ed aspirante segretario del Partito Democratico Paola De Micheli dalla città dei Templi dove, in vista delle elezioni primarie del partito, nella sede provinciale del PD ha incontrato iscritti e simpatizzanti.