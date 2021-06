Torre Carlo V, il candidato Rino Lattuca riceverà un'opera del maestro Vincenzo Greco

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

La prestigiosa Torre Carlo V di Porto Empedocle “Museo del Mare”, simbolo della città marinara, ospiterà domani, alle ore 10, la cerimonia di consegna dell’opera realizzata dal maestro Vincenzo Greco all’imprenditore Rino Lattuca, candidato alle prossime amministrative 2021.

L'umiltà, la forza e la determinazione, valori che animano l'impegno quotidiano di Rino Lattuca nella costruzione di un progetto politico per la gente e con la gente, in favore della sua città, hanno ispirato l'artista di fama internazionale a realizzare un'opera raffigurante il noto personaggio dei fumetti “ Popeye-Braccio di Ferro” in chiave pop art.