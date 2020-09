Mancata illuminazione in diverse zone della città, Todaro presenta interrogazione

Mancata illuminazione di alcuni quartieri della città di Porto Empedocle, il consigliere comunale Giuseppe Todaro presenta interrogazione. “In questi anni di consiliatura è già stato evidenziato il problema della mancata illuminazione pubblica in alcune quartieri della città, come l’altopiano Lanterna, i Grandi lavori e Ciuccafa - dice -".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il consigliere spiega di aver raccolto le lamentele di diversi cittadini anche sui social, i quali denunciano di "essere stati dimenticati" dall'amministrazione comunale Sentiti molti cittadini e viste diverse lamentele sui social per essere stati dimenticati da questa Amministrazione Comunale, nonostante il fatto che tanti cittadini contribuiscono con il pagamento della Tasi (Tassa sui servizi indivisibili, che comprende anche la pubblica illuminazione) e non ricevono un servizio adeguato. Ritengo intollerabile e inaccettabile il permanere dello stato attuale delle cose, che è ormai diventato molto pericoloso per l’incolumità dei cittadini, dato anche lo stato di degrado del manto stradale che presenta numerose buche. Pertanto chiedo all’Amministrazione Comunale quali iniziative intende porre in essere per l’immediata attivazione dell’impianti di illuminazione dei quartieri sopracitati”.