Termovalorizzatori e tariffa rifiuti: ecco i primi "nodi" che dovrà sciogliere l'assessore Di Mauro

Costruzione dei termovalorizzatori. Sì, no, forse? Di uno dei primissimi "nodi" del Governo Schifani dovrà occuparsi l'assessore regionale ai Rifiuti Roberto Di Mauro che non è contrario alla costruzione dei termovalorizzatori, ma che si riserva di studiare e approfondire i dossier. "Questi impianti hanno dei costi di gestione altissimi e questi costi andrebbero sostenuti dalle Srr e dunque dai Comuni con la tariffa di smaltimento - ha detto, al Giornale di Sicilia, l'agrigentino Roberto Di Mauro - . Credo che senza il contributo pubblico venga a mancare la convenienza a realizzarli. Alcuni anni fa, lo Stato prevedeva un contributo pubblico per realizzare e gestire questi impianti e lo faceva per evitare che la Tari schizzasse verso l'alto. Dobbiamo discutere con Roma la possibilità di introdurre un contributo simile".

Una delle prime cose di cui si occuperà, a quanto pare, il neo assessore Roberto Di Mauro sarà la tariffa di smaltimento rifiuti. "E' ancora diversissima da provincia a provincia perché risente dei costi per il trasferimento dell'immondizia - ha aggiunto, sempre al Giornale di Sicilia, Roberto Di Mauro - . Quindi, prima di pensare ai termovalorizzatori dovremmo ragionare sull'ipotesi di introdurre una tariffa unica che sia la media di quelle attuali".