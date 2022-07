Tardino: "Le tasse sono marchio di fabbrica del Pd, noi preferiamo le proposte"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

“Ancora una volta il Pd sceglie le tasse. In un momento in cui dovremmo dare e non prendere soldi da cittadini e famiglie, Letta propone la patrimoniale, marchio di fabbrica della sinistra. Proposta che sottolinea la lontananza dai veri problemi degli italiani, alle prese con un aumento senza precedenti dei costi dovuto alla crisi. Noi, invece, proponiamo soluzioni concrete: quota 41 e l’azzeramento della legge Fornero, flat tax e pace fiscale dopo anni di crisi e pandemia. Inoltre bisogna azzerare l’IVA su pane, pasta, latte, frutta e verdura. Proposte di buon senso, per i cittadini”.

Così in una nota Annalisa Tardino, europarlamentare della Lega Salvini Premier