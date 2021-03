Tariffe sociali per i biglietti aerei, Sodano: "Importante conquista"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Una delle problematiche più sentite dalla nostra popolazione è quella relativa al rincaro dei biglietti aerei da e verso la Sicilia. Per limitare gli effetti di questo fenomeno avevo presentato un emendamento alla legge di Bilancio per favorire i residenti delle Province siciliane più lontane dagli aeroporti come Agrigento, Enna e Caltanissetta.

Possiamo ritenere un'importante conquista, la conversione in legge delle cosiddette "tariffe sociali", con uno stanziamento di oltre 25 milioni di euro. In questa prima fase, gli studenti universitari fuori sede, i cittadini con disabilità gravi, i lavoratori dipendenti che operano fuori dalla Regione con un reddito lordo annuo non superiore ai 20 mila euro, nonché i siciliani costretti a spostarsi per motivi sanitari, potranno ora usufruire di uno sconto che arriva fino al 30% del costo, sui collegamenti nazionali e internazionali dagli aeroporti di Palermo e Catania.

Adesso bisogna lavorare nella direzione di estendere questo diritto alla totalità dei cittadini siciliani. È importante impedire speculazioni da parte delle compagnie aeree e porre delle garanzie a tutela della condizione di insularità.