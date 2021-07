Nuovo regolamento Tari e "Dono del Cibo", l'intervento di Zicari

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

In merito all' approvazione del regolamento Tari, anche il consigliere Roberta Zicari interviene :

" Bene le riduzioni del 30% per le abitazioni domestiche ad uso stagionale o discontinuo, e per le utenze che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici, un po' di rammarico per non aver dotato l'ente di un articolo che sostenga il " DONO DEL CIBO".

La misura sarebbe stata rivolta alle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari e che, a titolo gratuito cedono direttamente o indirettamente tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno, riconoscendo in loro favore una riduzione della parte variabile della tariffa.

Ci riproverò più in là, quando il bilancio sarà in sicurezza, e quindi sarà possibile per l' ente spendere "non in dodicesimi".

A prescindere dalla riduzione Tari del regolamento, esiste una legge nazionale che autorizza la cessione del cibo invenduto o in esubero per le attività commerciali. Lancio un appello ai ristoratori: chi fosse disponibile a cedere il cibo cucinato in eccedenza, ad esempio nei matrimoni, mi contatti così proviamo a creare una rete di solidarietà, coinvolgendo le associazioni presenti sul territorio (che ringrazio per il loro impegno) ed a recuperare questo cibo ancora buono per essere distribuito. Diversamente diventerebbe rifiuto, quindi anche un costo sociale per lo smaltimento".