Tangenziale Est di Ravanusa e restauro ponte Platani, in arrivo quasi 6 milioni

"Sono in arrivo per la provincia di Agrigento 2.600.000 euro per la tangenziale Est di Ravanusa e 3.200.000 euro per lavori di consolidamento e restauro del Ponte Platani". Ad annunciarlo, con queste parole, è stato il deputato regionale Giusi Savarino.

"Ringrazio il presidente Musumeci e l'assessore Falcone per la vicinanza al mio territorio. Questo finanziamento, frutto di una riprogrammazione dei fondi poc 2014/2020, andrà a rendere più efficiente e sicura la logistica del mio Comune di origine, Ravanusa, e dell'area interna- montana, come richiesto anche dal comitato spontaneo 'Ponte Platani Cammarata'. La messa in sicurezza del ponte platani, inoltre, va a implementare la strategia del governo Musumeci, approvata dalla IV commissione, nel contrasto ai danni provocati dalle alluvioni. Oltre alla creazione dell'autorità di bacino per il monitoraggio, infatti, sotto impulso del Presidente Musumeci, sono state investite diverse decine di milioni di euro per interventi di pulizia e ripristino degli artgini dei fiumi dell'Agrigentino".