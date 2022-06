Tangenziale di Agrigento, un "sogno" che avvia il dibattito pubblico sui vantaggi dell'infrastruttura

La progettazione della tangenziale di Agrigento parte dal “basso”, dal teatro Pirandello sono stati avviati i dibattiti pubblici con le realtà sociali, professionali ed economiche del territorio per cogliere, gli eventuali miglioramenti ad un'opera che la stessa Anas considera strategica ma di cui, di fatto, non ci sono le necessarie coperture economiche per la sua realizzazione.

La tangenziale di Agrigento, inserita nel più ampio itinerario “Gela - Agrigento – Castelvetrano”, è attualmente pensata in tre possibili alternative progettuali, per i promotori dell'infrastruttura, l'opera che attraverserà i territori di sette comuni, potrebbe essere cantierabile già a partire del 2025 e porterebbe ad una notevole riduzione dei tempi di percorrenza, attualmente legati solo alla Statale 115.

Una moderna strada che, incrementerebbe anche il livello di sicurezza per i fruitori e migliorerebbe sensibilmente anche il trasporto delle merci su gomma. Ovviamente, trattandosi ancora di un'idea progettuale, il primo step deve necessariamente passare dal reperimento dei milionari finanziamenti necessari, ma intanto se ne parla e per qualcuno, questo è già un passo importante.