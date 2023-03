Il superbonus ha creato debiti o buchi di bilancio? Carmina: “l’Istat smaschera le bugie del Governo Meloni”

La deputata nazionale Ida Carmina del Movimento 5 stelle non ci sta e punta il dito contro il Governo Meloni: “I dati Istat sconfessano quello che la maggioranza ci ha raccontato sul superbonus. Era attesa per oggi la definizione della cessione del credito come pagabile o non pagabile ed il risultato è che è stato definito ‘pagabile’. Questo significa che non è vero che il superbonus ha generato debito o buco di bilancio, anzi ha migliorato la situazione economica italiana e reso gli immobili più efficienti dal punto di vista energetico con un risparmio di quasi mille euro l’ anno per le famiglie italiane.

E’ successo semmai l’esatto contrario: il debito è diminuito proprio grazie alle politiche messe in campo dal Governo Conte nel 2020 con il superbonus e la cessione del credito d’imposta. Il Pil nel 2021 è cresciuto del 7%, effetto che ha diminuito il debito pubblico del nostro Paese ed aumentato lo spazio fiscale, cioè la possibilità di spesa dell’ attuale Governo”.

E la Carmina rincara la dose: “Il Governo Meloni - aggiunge- sta mandando alla rovina circa 40 mila imprese e oltre 170 mila cittadini che perderanno il posto di lavoro infliggendo un colpo letale al settore edile ed all’ indotto. Il Governo Meloni ritiri questo decreto prima che sia troppo tardi. Noi non abbandoneremo imprese, famiglie e lavoratori”.