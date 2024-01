“Si finanziano solo eventi ma non strutture sportive”, la Dc bacchetta Fratelli d’Italia

“Per Fratelli d’Italia va bene solamente finanziare eventi e non realizzare strutture sportive”: inizia così l’intervento di Roberta Zicari del gruppo consiliare della Dc ad Agrigento.

“Ci chiediamo - prosegue - come mai nessun impianto sportivo sia stato finanziato dall' assessore Amata con il cosiddetto ‘Decreto di Capodanno’. Mancanza dell’amministrazione nel presentare progetti o dell'assessore?

Sono tante le strutture incompiute o abbandonate in città che avrebbero potuto essere finanziate: dall’illuminazione dello stadio Esseneto al Parco del Mediterraneo passando per l'impiantistica scolastica carente in moltissime scuole. E questi sono solo pegli esempi. Ma del resto anche la riapertura della piscina comunale, tanto attesa dagli agrigentini, che ancora non arriva.

Chiederemo chiarimenti su tutti i punti con un’apposita interrogazione”.