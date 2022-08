La “Stroke Unit” all’ospedale di Sciacca, La Rocca Rovolo: ”Potrà essere operativa quando sarà attivato il reparto di neurologia”

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

“L’unità Stroke Unit dell’ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca potrà essere operativa quando sarà attivato il reparto di Neurologia”. Lo scrive in una nota la presidente della commissione Salute dell’Ars, Margherita La Rocca Ruvolo.

“L’assessorato regionale per la Salute – spiega - ha già previsto tre anni fa con apposito decreto, dopo un confronto con la sesta commissione dell’Ars, l’inserimento del nosocomio saccense nella rete regionale Stroke Unit. Faccio appello all’Asp affinché tenga conto di questo e che l’ospedale di Sciacca è considerato nella rete ospedaliera come un Dea di I livello e dobbiamo lavorare perché tale sia, quindi non può essere considerato allo stesso modo degli altri ospedali della provincia, semmai come quello di Agrigento. E’ dunque indispensabile garantire a Sciacca i posti letto per la degenza e la riabilitazione delle persone colpite da ictus.

Nel 2019 sono intervenuta personalmente affinché venisse modificato il decreto già pubblicato in Gazzetta ufficiale e fosse inserito l’ospedale di Sciacca nella rete regionale Stroke Unit. Pur comprendendo le difficoltà legate a questi anni pandemia che non hanno reso possibile l’attivazione di nuovi reparti, auspico che vengano messe in atto nel più breve tempo possibile tutte le procedure amministrative che portino all’apertura del reparto di Neurologia e all’attivazione dell’unità Stroke Unit”.